Nasce in città il centro studi Emir Abdelkader la presentazione domani all' Università
Nasce in città il centro"Emir Abdelkader" per la ricerca, gli studi strategici e il dialogo mediterraneo con lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi mediterranei diffondendo una cultura di pace, rispetto reciproco e solidarieta? e di rafforzare la diplomazia culturale e spirituale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Sequestrato centro studi, 'gruppo gestiva diplomifici' - La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato un centro studi, 'Forma Mentis', specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione della maturità. ansa.it scrive
