Nasce il forum regionale dei giovani | Un percorso costruito con i ragazzi

Sono state presentate nella Sala della trasparenza della Regione le nuove azioni del piano "Progetto giovani", con un programma di interventi in partenza nel 2026. Il piano triennale, promosso dall'assessorato alle politiche giovanili, prevede uno stanziamento complessivo di circa 1,7 milioni di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Questo fine settimana a Tavagnacco è in arrivo la seconda edizione dell'Artificial Intelligence Forum, festival che nasce per affrontare in modo innovativo e critico la diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa (dal 17 al 19 ottobre).

Taormina capitale della cultura siciliana: nasce il Forum Sistema Cultura Sicilia

Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Luca Dalpian (Coldiretti): "Agricoltura e innovazione per attrarre i giovani. Serve formazione e sinergia con turismo" - Nel corso del 1° Forum "Lavoro e Futuro" organizzato da Telenord, Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova, ha offerto una riflessione lucida e propositiva sul futuro del settore agricolo in ...

A Rapallo il primo Forum "Lavoro e Futuro": dialogo tra istituzioni, imprese e giovani per ripensare il lavoro in Liguria - Otto tavoli tematici, decine di relatori, studenti protagonisti: il 20 ottobre l'Excelsior Palace Hotel ospita un evento dedicato alle sfide del lavoro ...

Forum Sostenibilità 2025 - Focus Giovani - In un mondo che richiede risposte rapide e concrete ai grandi temi ambientali e sociali, la voce delle nuove generazioni si fa sentire con ...