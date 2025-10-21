Nasce Crescere Insieme un percorso dedicato a genitori e famiglie

L’Associazione Navi- Nati per vivere vi invita al primo incontro del ciclo “Crescere Insieme”, dal titolo “Oh mamma e a me chi ci pensa?” Un appuntamento dedicato a mamme, papà e famiglie che desiderano accompagnare i propri bambini con maggiore consapevolezza, amore e strumenti pratici. Le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nasce il programma #ZebreCommunity con l'obiettivo di far crescere tutto il movimento rugbistico italiano e ottenere grandi successi Vai su Facebook

Nasce l’alleanza nella GDO. Accordo tra Etruria Retail e GMF - Lazio, Toscana e Marche e dà vita a una rete di oltre 400 punti vendita e 12 Cash & Carry. Segnala msn.com

Nasce ”In Meet”. Uno spazio per i giovani dove crescere e maturare insieme - Progetto dell’associazione La Luna sostenuto dalla Fondazione Cassa nell’ex sartoria di Borgo Giannotti donata da Pina Micheletti "L’obiettivo è creare una comunità di solidarietà e cooperazione" . Scrive lanazione.it

Costruire il futuro insieme 2.0: il nuovo percorso formativo gratuito organizzato da Deascuola e Intesa Sanpaolo - Deascuola e Intesa Sanpaolo inaugurano un nuovo percorso formativo dedicato al dialogo tra educazione, innovazione e mondo del lavoro. Secondo orizzontescuola.it