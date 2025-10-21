Nasce BioSpecNet | Italfarmaco e Istituto Ronzoni uniti sull’NMR ad alto campo

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un legame scientifico coltivato per oltre vent’anni mette radici in una struttura condivisa: nasce BioSpecNet, il consorzio di Italfarmaco e Istituto Ronzoni che investe in uno spettrometro NMR Bruker Avance Neo 800 MHz. Un’infrastruttura rara, aperta alla comunità, per accelerare ricerca strutturale e biochimica tra malattie rare, oncologia e drug discovery. Un 800 MHz che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

