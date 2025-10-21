La NASCAR ha presentato ufficialmente il disegno del tracciato di San Diego che debutterà nel 2026. La pista, creata appositamente all’interno della ‘Base Navale di Coronado ‘, si appresta per debuttare nella serie al posto del percorso non permanente di Chicago, protagonista dal 2023 al 2025. L’appuntamento del prossimo 21 giugno sarà l’occasione perfetta per celebrare i 250° anniversario della Marina Militare degli Stati Uniti d’America. Il circuito avrà una metratura d i 3.4 miglia pari a ben 5.5 km e si snoderà per 16 curve. Si tratta del tracciato più lungo del calendario, road course permanenti inclusi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, svelato il tracciato cittadino di San Diego