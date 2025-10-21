Narrazione musica e cinema | Pisa abbraccia ancora il festival Storie in Movimento

Pisa, 21 ottobre 2025 – Torna a Pisa “Storie in Movimento Festival”, l’evento gratuito dedicato alla narrazione, alla musica e al cinema, organizzato nell’ambito del progetto “Decidere da Soli”, selezionato da Con iBambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Festival è promosso da AIPD Pisa, in collaborazione con le cooperative sociali Alzaia e Il Simbolo, Cinema Arsenale, Circolo Caracol, Alfea Cinematografica, Associazione Re-Play e con il patrocinio del Comune di Pisa. Il Festival è stato presentato a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alla disabilità Giulia Gambini, del presidente dell’associazione AIPD Sandro Del Rosso, del presidente della cooperativa “Il Simbolo” Alberto Grilli e Antonio Capellupo del Cinema Arsenale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

