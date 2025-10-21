Narnali Maliseti via del Pratellone I cittadini cronisti denunciano In Comune vertice anti discariche

Arrivano nuove segnalazioni dai cittadini cronisti, che continuano a farsi sentire per difendere il decoro dei quartieri. Questa volta le zone sotto la lente sono Maliseti, Narnali e via del Pratellone. A Maliseti, in via Kuliscioff 15, da giorni è ammassato di tutto: mobili, sacchi di immondizia, materiali vari. "È l’inciviltà di pochi a rovinare tutti", commenta un residente. Plures Alia ha già effettuato un sopralluogo e, come indicano le fascette apposte attorno ai rifiuti, il ritiro avverrà a breve. A Narnali, in via del Carso, dove una residente segnala da mesi la presenza di rifiuti accatastati accanto a una cabina Enel: "Ci sono carcasse di motorini, mobilia, sacchi dell’immondizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it