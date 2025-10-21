Napoli vs Psv | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti
Prima di Psv-Napoli, rivisitiamo tecnicamente Torino-Napoli, Settima Giornata Serie A, 1-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 4-6; Primo Tempo, 3-2; Secondo Tempo, 1-4. Percentuali realizzative: 25,00% – 00,00%. P.R.M. tra Primo Tempo e Secondo Tempo: Primo Tempo, 33,00% – 00,00%; Secondo Tempo, 00,00% – 00,00%. Torino-Napoli, Primo Tempo (1-0): 14?, assolo di Vlasic: Palo. 22? De Bruyne a giro: fuori di molto poco. 25?, una manovra avvolgente del Napoli porta al Cross basso Di Lorenzo per Olivera, sotto porta: Pallone “lisciato”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondisci con queste news
Venezia 0-0 Napoli: l’analisi tattica di Adriano Bacconi. - facebook.com Vai su Facebook
Se dici Napoli, analisi e commenti su Torino-Napoli - X Vai su X
Pronostico PSV Eindhoven-Napoli 21 Ottobre: partenopei a caccia del blitz - Napoli, cruciale match di Champions League al Philips Stadion martedì 21 ottobre 2025 alle 21:00: chi avrà la meglio in questa sfida decisiva p ... Scrive bottadiculo.it
Psv-Napoli, il pronostico: Conte chiede la reazione in Champions dopo il ko di Torino - Napoli quote analisi statistiche precedenti 3ª giornata Champions in programma martedì 21 ottobre alle 21 ... Secondo gazzetta.it
PSV-Napoli dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? - Formazioni, la tentazione di Conte - Napoli in Champions League a caccia della vittoria dopo la sconfitta con il Manchester City e il successo sullo Sporting Lisbona ... affaritaliani.it scrive