Napoli vergognoso in Olanda!!!

Da dove cominciare stasera. In una serata come queste analizzare un disastro a caldo è rischioso, d'altronde concreta è la possibilità di perdere l'equilibrio e la capacità di analizzare la partita. Ma davvero siamo di fronte ad un delle peggiori esperienze europee del Napoli di Adl, per giunta completamente inaspettata. Il risultato è bruciante, severo ma più che giusto, anzi un risultato che sta addirittura stretto agli olandesi. PSV-Napoli, il tabellino. Marcatori: McTominay (N) 31? e 86?, Buongiorno aut. 34?, Saibari (PSV) 39?, Man (PSV) 54? e 80?, Pepi (PSV) 87?, Driouech (PSV) 89?. PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski (46? Obispo), Salah-Eddine (84? Driouech); Junior, Veerman; Man, Saibari (88? Wanner), Perisic (84? Pepi); Til (84? Dest).

