Napoli vergognoso in Olanda!!!

Parlami.eu | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da dove cominciare stasera. In una serata come queste analizzare un disastro a caldo è rischioso, d’altronde concreta è la possibilità di perdere l’equilibrio e la capacità di analizzare la partita. Ma davvero siamo di fronte ad un delle peggiori esperienze europee del Napoli di Adl, per giunta completamente inaspettata. Il risultato è bruciante, severo ma più che giusto, anzi un risultato che sta addirittura stretto agli olandesi. PSV-Napoli, il tabellino. Marcatori: McTominay (N) 31? e 86?, Buongiorno aut. 34?, Saibari (PSV) 39?, Man (PSV) 54? e 80?, Pepi (PSV) 87?, Driouech (PSV) 89?. PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski (46? Obispo), Salah-Eddine (84? Driouech); Junior, Veerman; Man, Saibari (88? Wanner), Perisic (84? Pepi); Til (84? Dest). 🔗 Leggi su Parlami.eu

napoli vergognoso in olanda

© Parlami.eu - Napoli vergognoso in Olanda!!!

Leggi anche questi approfondimenti

napoli vergognoso olandaNapoli, che tonfo in Olanda! Il Psv vince 6-2 - Figuraccia degli azzurri passati in vantaggio con McTominay (suo anche il secondo gol) ma poi rimontati e dominati dagli avversari. Scrive rainews.it

napoli vergognoso olandaOlanda amarissima per il Napoli, azzurri travolti dall’Eindhoven 6-2 - McTominay illude con il gol del vantaggio, situazione immediatamente ribaltata dai padroni di casa già nel primo tempo. Come scrive napoli.repubblica.it

napoli vergognoso olandaOlanda, espulsi 230 tifosi Napoli prima della partita di Champions League. "Marchiati come ad Auschwitz" - Fuori dal campo è una Champions League sempre più ad alta tensione. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Vergognoso Olanda