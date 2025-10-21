Il Napoli viene travolto dal Psv formazione sulla carta ampiamente abbordabile. È la seconda sconfitta in tre partite di Champions. La squadra di Conte perde 6-2 sul campo della ex squadra di Noa Lang. Perde 6-2 e il modo ancor m’offende direbbe quel vecchio tifoso della Fiorentina. Senza offesa per Italiano (il cui Bologna è quinto in classifica ed è pure stato ricoverato per una polmonite) ma questo Napoli sembra una squadra del primo Italiano. Non solo senza difesa ma senza la benché minima idea difensiva. Fare gol a questo Napoli è di una facilità disarmante. E fin qui abbiamo trovato inquietanti le dichiarazioni di Conte che dopo la sconfitta di Torino ha snocciolato statistiche senza senso come quella sul record di possesso palla negli ultimi trenta metri di campo avversario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli umiliato dal Psv (6-2): non sembra una squadra di Conte. Forse è cambiato, il nuovo Conte non ci piace