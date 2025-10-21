Napoli umiliato Conte prende 6 gol dal Psv | ora è crisi vera

Adesso per il Napoli è crisi, vera e profonda. I ko contro Milan e Torino in campionato sono stati campanelli d'allarme per Antonio Conte, ma il pesantissimo ko in Champions League a Eindhovern contro il Psv per 6-2 mette in discussione il percorso europeo (due sconfitte in 3 turni, classifica deficitaria) ma soprattutto la forza e la compattezza di un gruppo che ora come non mai sembra aver perso i punti di riferimento dello scudetto e non trovare alternative vere ai titolari e agli indisponibili. In Olanda, in un clima decisamente ostile (e non solo per i tifosi partenopei rimandati in patria per precauzione, senza alcun motivo vero), i campioni d'Italia soffrono ma trovano il vantaggio a metà primo tempo con una zuccata del solito McTominay. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

