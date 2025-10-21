Napoli umiliato Conte prende 6 gol dal Psv | ora è crisi vera
Adesso per il Napoli è crisi, vera e profonda. I ko contro Milan e Torino in campionato sono stati campanelli d'allarme per Antonio Conte, ma il pesantissimo ko in Champions League a Eindhovern contro il Psv per 6-2 mette in discussione il percorso europeo (due sconfitte in 3 turni, classifica deficitaria) ma soprattutto la forza e la compattezza di un gruppo che ora come non mai sembra aver perso i punti di riferimento dello scudetto e non trovare alternative vere ai titolari e agli indisponibili. In Olanda, in un clima decisamente ostile (e non solo per i tifosi partenopei rimandati in patria per precauzione, senza alcun motivo vero), i campioni d'Italia soffrono ma trovano il vantaggio a metà primo tempo con una zuccata del solito McTominay. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Napoli umiliato dal Psv (6-2): non sembra una squadra di Conte. Forse è cambiato, il nuovo Conte non ci piace Come il 5-1 di Brema. Azzurri umiliati. Il 2-1 subito in contropiede come nemmeno Italiano e Zeman. È la conseguenza delle nuove velleità del tecn - facebook.com Vai su Facebook
Napoli: il padre avrebbe dovuto prevedere che il figlio, umiliato e armato, avrebbe reagito sparando. #omicidioartiano #rionetraiano #sentenza #cronacagiudiziaria #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Napoli umiliato, Conte boccia il mercato: “Troppi nove acquisti” - Antonio Conte ha commentato a caldo il clamoroso crollo in Champions League: le dichiarazioni del tecnico del Napoli. calciomercato.it scrive
Napoli umiliato dal Psv (6-2): non sembra una squadra di Conte. Forse è cambiato, il nuovo Conte non ci piace - È la conseguenza delle nuove velleità del tecnico ... Lo riporta ilnapolista.it
Champions, Napoli umiliato dal Psv: 6-2 a Eindhoven - Conte, 'serve bagno d'umiltà. Tifosi napoletani non devono essere presi per il c....' - Club si scusa con i tifosi: "Notte da dimenticare, grazie per supporto'. affaritaliani.it scrive