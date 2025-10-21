Napoli umiliato Conte boccia il mercato | Troppi nove acquisti

Antonio Conte ha commentato a caldo il clamoroso crollo in Champions League: le dichiarazioni del tecnico del Napoli Figuraccia storica del Napoli di Conte sul campo del PSV. I campioni d’Italia sono stati travolti 6-2 dagli olandesi: ecco le parole dell’allenatore nell’immediato post partita. Antonio Conte a Sky Sport dopo PSV-Napoli 6-2 (screenshot) – calciomercato.it Conte ha parlato così a ‘Sky Sport’: “C’è delusione, ma queste situazioni non capitano mai per caso. Dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per cercare di invertire la tendenza. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile con pochissimi giocatori che sono andati oltre i loro limiti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

