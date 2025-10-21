Napoli trovati fumogeni e guanti rinforzati tra i tifosi a Eindhoven Sky
Più di duecento tifosi del Napoli sono stati fermati a Eindhoven dalla polizia olandese, dove si terrà questa sera il match di Champions League contro il Psv. La situazione dei tifosi del Napoli a Eindhoven. Secondo quanto dichiarato a Sky Sport da Massimo Ugolini: « 230 fermati e la polizia locale ha fatto valere l’ordinanza comunale. Su questo si basa l’ordinanza e i motivi che hanno indotto la polizia al fermo. Sono stati trovati fumogeni e guanti rinforzati. Molti hanno già lasciato la città, chi non ha potuto è stato confinato. Anche alcuni biglietti non nel settore ospiti comperati da tifosi del Napoli sono stati controllati e annullati ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
