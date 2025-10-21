Napoli torna visibile il murale di Maradona dopo l' incontro Comune-esercenti

Il murale di Maradona non è più nascosto, anche il telo sul volto di Diego non c'è più. Un primo segnale di disgelo, a nemmeno una settimana dal blitz della polizia municipale, che ha sequestrato e sanzionato due carretti che commerciano in questa area, ormai conosciuta in tutto il mondo come Largo Maradona. Il problema è nelle licenze: le attività hanno un permesso per ambulanti itineranti, fissi non possono stare. E allora chi lavora qua, ha fatto quadrato, decidendo di coprire il murale di Dios più famoso della città. L’obiettivo è assegnare a questa proprietà privata un uso pubblico, che tuteli l’interesse dell'amministrazione e dei commercianti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

