Napoli strapazzato dal PSV in Champions | finisce 6-2 notte da incubo per Conte

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Champions League, notte da incubo per il Napoli: 6-2 a Eindhoven contro il PSV, difesa disastrosa e perdita di certezze. Doppietta di McTominay e sciocchezza di Lucca, espulso per proteste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

