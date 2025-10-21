Napoli senza difesa e senza difese Conte deve gestire la prima mini-crisi della sua gestione

Senza difesa e senza difese. Mentali, fisiche e di personalità. Il Napoli contro il Psv va in vantaggio e poi svanisce nelle sue fragilità difensive buttandosi anche da solo la palla in porta come in occasione del pari. Poi errori su errori, gli azzurri spariscono dal campo fino a terminare in 10 uomini e con un passivo storico in una competizione europea. Nel primo tempo il Napoli trova subito spazi con De Bruyne che supera anche il portiere ma in mezzo nessuno si fa trovare pronto. In contropiede il Psv però si pericoloso con Vanja che respinge e poi guarda andare fuori un colpo di testa a due passi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli senza difesa e senza difese. Conte deve gestire la prima mini-crisi della sua gestione

Scopri altri approfondimenti

Tg2. . Esplulsi dall'#Olanda i 180 tifosi del #Napoli fermati stanotte per violazione delle regole sugli assembramenti. "Volevamo solo bere una birra", la loro difesa. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21ottobre Vai su Facebook

TUTTOSPORT - Napoli, in difesa dati sono peggiorati rispetto alla scorsa stagione https://ift.tt/sMqy5lV - X Vai su X

Napoli senza difesa e senza difese. Conte deve gestire la prima mini-crisi della sua gestione - Napoli, che la sconfitta umiliante possa essere salutare o almeno generare una reazione come fu quella in casa contro l'Atalanta un anno fa ... ilnapolista.it scrive

Napoli, ora è allarme: umiliato dal Psv (quarto ko di fila in trasferta) - Per Antonio Conte suona l'allarme: il mercato (ricco) non sta rendendo e le scelte fin qui non hanno pagato Psv Napol ... Scrive panorama.it

Capello spietato, che attacco al Napoli in diretta tv: "Squadra senza cuore. E Conte mi sorprende, mai visto così" - L'ex tecnico ci va giù duro dopo la pesante sconfitta in Champions contro il Psv: "Il tecnico lo vedo moscio, è la cosa che mi preoccupa di più" ... Scrive corrieredellosport.it