Napoli ospita il decimo Italian Business & SDGs Forum | imprese e istituzioni insieme per l’Agenda 2030
Il settore privato gioca un ruolo decisivo nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Cresce tra le imprese la consapevolezza che la sostenibilità non sia più una questione etica o reputazionale, ma una leva strategica per la competitività, l’innovazione e la resilienza del sistema economico. In questa prospettiva, UN Global Compact sta finalizzando una nuova strategia globale al 2030, pensata per rafforzare il contributo del settore privato attraverso strumenti personalizzati, iniziative collettive su temi prioritari e una rinnovata valorizzazione del business case della sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 20:30, il The Space Cinema di Napoli ospita l’anteprima nazionale di “Io sono Rosa Ricci”, il nuovo film diretto da Lyda Patitucci e tratto dall’universo narrativo della serie di successo Mare Fuori. L’evento, particolarmente attes - facebook.com Vai su Facebook
Napoli ospita la Convention Nazionale dei CdL! Dal 23 al 25 ottobre 2025, presso la Stazione Marittima di Napoli, celebreremo insieme i 60 anni dalla nascita del Consiglio Nazionale dei CPO dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Per iscrizione https://co - X Vai su X