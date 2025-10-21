Napoli ora la difesa è un problema vero | emerge un dato sconsolante
La difesa del Napoli non sta funzionando come dovrebbe. Complice qualche disattenzione e qualche infortunio di troppo, i gol subiti finora sono 7, più di molte delle competitor della classifica di Serie A. La situazione è ancor più particolare se si pensa che gli azzurri, secondo i dati rilasciati da Transfermakt, sono la seconda difesa con maggior valore di mercato della Serie A 20252026, superati solo dall’Inter di Cristian Chivu. I problemi del Napoli. Seppur il Napoli stia conducendo una buona stagione, alcuni problemi sono stati evidenziati in queste prime uscite stagionali. Oltre i problemi riguardanti un rendimento non paragonabile a quello della scorsa stagione di McTominay e una difficoltà nel collocare tatticamente De Bruyne, vi sono alcune titubanze anche in difesa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
