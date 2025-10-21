Napoli ora è allarme | umiliato dal Psv quarto ko di fila in trasferta
“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova” scriveva Agatha Christie. Se è così, quattro di fila fanno un problema e quello del Napoli comincia a prendere i contorni di un grande problema perché dopo Manchester, San Siro e Torino anche Eindhoven ha visto cadere la squadra di Antonio Conte. Quattro trasferte tra Champions League e campionato, quattro sconfitte di fila. Quella in terra d’Olanda meritata al di là del risultato e della testata con cui il solito McTominay aveva aperto le danze illudendo i partenopei. Un anno fa in tutta la stagione, senza coppe europee, il Napoli era caduto solo tre volte lontano dal Maradona di cui una schierando le riserve in Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio. 🔗 Leggi su Panorama.it
