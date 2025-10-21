Napoli maxi incendio a Ponticelli | fiamme in un deposito di ricambi auto famiglie evacuate

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte di paura nella periferia est di Napoli. Un imponente incendio è scoppiato poco prima delle 22 di domenica 20 ottobre all’interno di un capannone adibito a deposito di ricambi auto nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Le fiamme hanno avvolto l’intera struttura in pochi minuti, sprigionando una densa nube di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre e hanno lavorato per tutta la notte per domare il rogo, mentre i carabinieri hanno messo in sicurezza l’area. La situazione, tuttavia, non è ancora completamente sotto controllo e il Comune di Napoli ha disposto l’installazione di una centralina mobile per monitorare la qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

