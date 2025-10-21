Napoli maxi incendio a Ponticelli | evacuate dieci famiglie fumo visibile in città
Fiamme nella notte in un capannone di autoricambi in via Principe di Napoli, nel quartiere Ponticelli. Prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi. Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera poco prima delle 22 a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, all’interno di un capannone adibito a deposito di autoricambi e vernici, noto come . 🔗 Leggi su 2anews.it
Sono 10 le famiglie che sono state sgomberate in via Argine, a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli, in seguito al grosso incendio divampato nella serata di ieri in un capannone di ricambi auto - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, incendio di Ponticelli domato alle 4: vigili del fuoco ancora sul posto - Ancora Vigili del Fuoco nel capannone di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ieri sera è stato avvolto da un pesante incendio. Da msn.com
Ponticelli, incendio in un deposito di autoricambi: evacuazioni e monitoraggio dell’aria - Ponticelli, incendio nel capannone Martinelli: attivati i controlli dell’Arpac e le misure precauzionali per i residenti. Lo riporta notizie.it
Napoli: incendio devastante a Ponticelli, fiamme altissime nel capannone “Martinelli” - Evacuazioni, nube di fumo e l’allarme del Comune: «Chiudere subito porte e finestre» ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com