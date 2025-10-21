Napoli maxi incendio a Ponticelli | evacuate dieci famiglie fumo visibile in città

2anews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiamme nella notte in un capannone di autoricambi in via Principe di Napoli, nel quartiere Ponticelli. Prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi. Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera poco prima delle 22 a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, all’interno di un capannone adibito a deposito di autoricambi e vernici, noto come . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli maxi incendio a ponticelli evacuate dieci famiglie fumo visibile in citt224

© 2anews.it - Napoli, maxi incendio a Ponticelli: evacuate dieci famiglie, fumo visibile in città

News recenti che potrebbero piacerti

napoli maxi incendio ponticelliNapoli, incendio di Ponticelli domato alle 4: vigili del fuoco ancora sul posto - Ancora Vigili del Fuoco nel capannone di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ieri sera è stato avvolto da un pesante incendio. Da msn.com

napoli maxi incendio ponticelliPonticelli, incendio in un deposito di autoricambi: evacuazioni e monitoraggio dell’aria - Ponticelli, incendio nel capannone Martinelli: attivati i controlli dell’Arpac e le misure precauzionali per i residenti. Lo riporta notizie.it

napoli maxi incendio ponticelliNapoli: incendio devastante a Ponticelli, fiamme altissime nel capannone “Martinelli” - Evacuazioni, nube di fumo e l’allarme del Comune: «Chiudere subito porte e finestre» ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Maxi Incendio Ponticelli