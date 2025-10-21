Napoli Largo Maradona nei quartieri Spagnoli riapre al pubblico dopo incontro Comune - esercenti

Chiuso per giorni a causa delle proteste dopo le multe della Polizia municipale alle bancarelle per varie irregolarità Questa volta è vero: largo Maradona è riaperto ai turisti. Lo fanno sapere ufficialmente, attraverso il profilo Instagram Il Murales Maradona, i gestori del piazzale antistan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

