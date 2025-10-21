Napoli ladro di appartamento sorpreso dal proprietario ai Ponti Rossi | inseguito e arrestato
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane algerino di 26 anni con l’accusa di rapina impropria e lo ha denunciato per furto in abitazione. Era stato sorpreso dal proprietario ma è stato inseguito e poi bloccato dai poliziotti. Napoli, ladro di appartamento sorpreso dal proprietario ai Ponti Rossi: inseguito e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Cronaca Tentata rapina a Piano di Sorrento: il ladro investe il proprietario per fuggire, 32enne di Napoli ai domiciliari col braccialetto - facebook.com Vai su Facebook
Rumori sospetti nel palazzo: ladro d'appartamento sorpreso a forzare una porta finestra - La segnalazione al 112 martedì sera con gli abitanti che hanno indicato la presenza sospetta di un uomo nel condominio. Segnala romatoday.it
Rivarolo, ladro sorpreso in casa si lancia dalla finestra per fuggire: arrestato - Genova – Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia per furto in abitazione e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere, dopo essere stato sorpreso all'interno di un ... Secondo ilsecoloxix.it