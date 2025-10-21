Napoli ladro di appartamento sorpreso dal proprietario ai Ponti Rossi | inseguito e arrestato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane algerino di 26 anni con l’accusa di rapina impropria e lo ha denunciato per furto in abitazione. Era stato sorpreso dal proprietario ma è stato inseguito e poi bloccato dai poliziotti. Napoli, ladro di appartamento sorpreso dal proprietario ai Ponti Rossi: inseguito e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

