Napoli la Juve Stabia passa in amministrazione controllata per infiltrazioni mafiose È il terzo caso in Italia
Presunte infiltrazioni mafiose hanno portato il Tribunale di Napoli a disporre l’ amministrazione controllata per la Juve Stabia, società calcistica militante in Serie B. La richiesta è arrivata dalla Procura di Napoli, dal Procuratore nazionale antimafia e dal Questore di Napoli, che avrebbero rilevato, nel club e in altre società di servizi annessi alle manifestazioni sportive, una sorta di “subordinazione” alla camorra, in particolare ai clan D’Alessandro e Imparato. La gestione della società passerà dunque, almeno per il momento, a un pool di professionisti appositamente nominato. Un’infiltrazione criminale profonda e pervasiva. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli, ha disposto l’amministrazione controllata per la Juve Stabia a causa di presunte infiltrazioni mafiose. A gestire la società adesso dovrebb - facebook.com Vai su Facebook
Anticipi e posticipi dalla 13a alla 22a giornata: Napoli-Juve a Sant'Ambrogio, Inter-Napoli l'11/1 #seriea #anticipieposticipi #sportmediaset - X Vai su X
Napoli, la Juve Stabia passa in amministrazione controllata per infiltrazioni mafiose. È il terzo caso in Italia - La società sportiva Juve Stabia è stata messa in amministrazione giudiziaria dal Tribunale di Napoli per infiltrazioni mafiose ... Scrive open.online
La società di calcio di Serie B Juve Stabia è stata messa in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose - Martedì la Direzione nazionale antimafia ha posto la società calcistica Juve Stabia in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose. Segnala ilpost.it
La mafia in Serie B: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto era nella mani della camorra” - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Scrive ilfattoquotidiano.it