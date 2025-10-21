Napoli la Juve Stabia passa in amministrazione controllata per infiltrazioni mafiose È il terzo caso in Italia

Presunte infiltrazioni mafiose hanno portato il Tribunale di Napoli a disporre l’ amministrazione controllata per la Juve Stabia, società calcistica militante in Serie B. La richiesta è arrivata dalla Procura di Napoli, dal Procuratore nazionale antimafia e dal Questore di Napoli, che avrebbero rilevato, nel club e in altre società di servizi annessi alle manifestazioni sportive, una sorta di “subordinazione” alla camorra, in particolare ai clan D’Alessandro e Imparato. La gestione della società passerà dunque, almeno per il momento, a un pool di professionisti appositamente nominato. Un’infiltrazione criminale profonda e pervasiva. 🔗 Leggi su Open.online