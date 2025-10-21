NAPOLI – La donna al centro di un dibattito alla Facoltà Teologica di Capodimonte

Puntomagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In contesti urbani spesso secolarizzati, la teologia femminile si confronta con il bisogno di spiritualità che va oltre le forme istituzionali tradizionali. Per le mattinate del 21 e 22 ottobre la Sezione “San Tommaso d’Aquino” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ha organizzato il Convegno di studi Donna è teologia. Fare teologia dal femminile nella città odierna. Dopo i saluti iniziali, si darà il via ai lavori con gli interventi di professoresse provenienti da diverse Università italiane ed estere: Sandra Mazzolini, Caterina Ciriello, Maria Bianco, Anna Carfora, Lucia Vantini, Valentina Stilo, Catherine Fino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

