Napoli incendio in un deposito di ricambi auto | alta colonna di fumo
Incendio di vaste proporzioni a Napoli presso un capannone denominato "Martinelli", adibito a deposito di ricambi auto. Sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, su segnalazione al 112. La struttura si trova in via Principe, nel quartiere Ponticelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
