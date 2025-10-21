Napoli | incendio a via Argine 10 famiglie sgomberate

Napoli, 21 ott. - (Adnkronos) - Incendio a via Argine a Napoli: sgomberate 10 famiglie. Ieri sera, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi appena avuta la notizia dell'incendio che è divampato, alle 21.30 circa, nel quartiere Ponticelli, presso un capannone adibito a rivendita di autoricambi per auto e vernici. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l'intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco e, in via precauzionale, del nucleo NBCR in relazione ai fumi sviluppatisi dalle fiamme e dalla vicinanza al sito di una rivendita di bombole di GPL. Il Comune di Napoli, intervenuto sul posto, su indicazione dei Vigili del Fuoco ha fatto allontanare 10 famiglie dalle proprie abitazioni, mentre l'Enel è intervenuta su una cabina elettrica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

