Un vasto incendio è divampato in serata all’interno di un capannone di autoricambi in via Principe di Napoli 32, nel quartiere di Ponticelli. Le fiamme, visibili anche a grande distanza, hanno spinto il Comune di Napoli a invitare la popolazione a tenere porte e finestre chiuse per precauzione, a causa della densa colonna di fumo che si è alzata sulla zona orientale della città. Sul posto sono impegnate tre squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. In una nota diffusa sui propri canali ufficiali, l’amministrazione comunale spiega che, “in stretto coordinamento con le forze dell’ordine e la Protezione Civile”, è stata attivata anche la Polizia Locale per monitorare la situazione e fornire supporto alla popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Napoli, incendio a Ponticelli: il Comune invita i cittadini a chiudere porte e finestre