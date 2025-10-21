Napoli il racconto del tifoso | Volevamo solo una birra Noi circondati e arrestati come criminali

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio, 50 anni, ha ricostruito la dinamica degli arresti all'Ansa: "Siamo stati circondati nel parcheggio e portati in questura senza aver fatto nulla. Poi, quando tutto sembrava finito, hanno annullato i nostri biglietti espellendoci dall'Olanda". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli il racconto del tifoso volevamo solo una birra noi circondati e arrestati come criminali

