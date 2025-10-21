Napoli Hojlund salta anche il PSV | fissata la data del rientro

A causa dell’infortunio recentemente rimediato, che lo ha reso indisponibile anche in occasione di Torino-Napoli, Rasmus Hojlund sarà costretto a dare forfait in occasione della gara di  Champions League contro il PSV Eindhoven, in programma questa sera. Per colpa di alcuni problemi accusati al retto femorale, l’attaccante  danese  si trova costretto ad alzare bandiera bianca: tuttavia, il suo recupero procede spedito in vista dei prossimi impegni cruciali in calendario. Hojlund salta il PSV: prevenzione da parte del Napoli. Come ripreso dall’edizione odierna del  Corriere del Mezzogiorno,  Rasmus Hojlund non potrà dare il suo cruciale contributo in occasione del match programmato per questa sera a Eindhoven tra PSV e Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

