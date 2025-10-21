Napoli fiamme a Ponticelli | allerta fumi e famiglie evacuate
Una notte di paura nella periferia orientale di Napoli: un deposito di ricambi per auto in Ponticelli è stato avvolto dalle fiamme, costringendo l’amministrazione cittadina a invitare i residenti a chiudere subito porte e finestre per precauzione. Allarme nella notte Le prime segnalazioni sono arrivate quando ormai la sera aveva consegnato il quartiere al silenzio: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
#Napoli Un vasto incendio è divampato poco prima delle 22 all’interno di un capannone adibito a deposito di ricambi auto nel quartiere Ponticelli, alla periferia est di Napoli. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura nota come capannone “Martin - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Napoli nel quartiere Ponticelli, capannone in fiamme e alta colonna di fumo: timore intossicazione - Vasto incendio a Ponticelli, in un capannone di ricambi auto: fumo visibile in tutta Napoli. Come scrive virgilio.it
Napoli: incendio devastante a Ponticelli, fiamme altissime nel capannone “Martinelli” - Evacuazioni, nube di fumo e l’allarme del Comune: «Chiudere subito porte e finestre» ... Segnala ilgazzettinovesuviano.com
Incendio nel deposito auto a Ponticelli, Napoli: cause e conseguenze - Un incendio nel quartiere Ponticelli ha attivato prontamente i soccorsi, fortunatamente senza provocare feriti. notizie.it scrive