Napoli esame Psv AdL | In Nazionale solo gli under 23

Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli questa sera (ore 21) fa visita al Psv. Per questa gara della terza giornata di Champions, che si giocherà a Eindhoven (Olanda), l’attaccante Hojlund non è stato convocato essendo ancora out per un problema muscolare e cosi dovrebbe di nuovo partire Lorenzo Lucca. Scott McTominay, invece, è stato recuperato dopo la ferita lacero-contusa alla caviglia con tanto di sei punti di sutura. L’almanacco dice che nei due precedenti gli azzurri sono sempre stati battuti dagli orange. "In Nazionale solo giocatori fino a 23 anni". É la proposta partorita da Aurelio de Laurentis (nella foto) a Washington. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

