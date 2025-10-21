Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli questa sera (ore 21) fa visita al Psv. Per questa gara della terza giornata di Champions, che si giocherà a Eindhoven (Olanda), l’attaccante Hojlund non è stato convocato essendo ancora out per un problema muscolare e cosi dovrebbe di nuovo partire Lorenzo Lucca. Scott McTominay, invece, è stato recuperato dopo la ferita lacero-contusa alla caviglia con tanto di sei punti di sutura. L’almanacco dice che nei due precedenti gli azzurri sono sempre stati battuti dagli orange. "In Nazionale solo giocatori fino a 23 anni". É la proposta partorita da Aurelio de Laurentis (nella foto) a Washington. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, esame Psv. AdL: "In Nazionale solo gli under 23"