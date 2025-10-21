Napoli esame Psv AdL | In Nazionale solo gli under 23
Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli questa sera (ore 21) fa visita al Psv. Per questa gara della terza giornata di Champions, che si giocherà a Eindhoven (Olanda), l’attaccante Hojlund non è stato convocato essendo ancora out per un problema muscolare e cosi dovrebbe di nuovo partire Lorenzo Lucca. Scott McTominay, invece, è stato recuperato dopo la ferita lacero-contusa alla caviglia con tanto di sei punti di sutura. L’almanacco dice che nei due precedenti gli azzurri sono sempre stati battuti dagli orange. "In Nazionale solo giocatori fino a 23 anni". É la proposta partorita da Aurelio de Laurentis (nella foto) a Washington. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
La caduta di Como mette a nudo i problemi della Juve e l’allenatore finisce sotto esame. I granata battono il Napoli con il cuore, trascinati dall’ex Simeone (di A. Barillà) - facebook.com Vai su Facebook
? #Torino all’esame Napoli, Baroni: "Zapata deve contribuire. Simeone? Fortunato ad allenarlo" - X Vai su X
Napoli, esame Psv. AdL: "In Nazionale solo gli under 23" - Per questa gara della terza giornata di Champions, che si giocherà a Eindhoven (Olanda), l’attaccante Hojlund non è ... Segnala sport.quotidiano.net
Beffa Napoli, rottura del crociato e mercato stravolto: ADL spiazzato - Siamo entrati nella fase decisiva del campionato con le ultime tre giornate dalle quali dipenderà l’esito di questa Serie A. Secondo diregiovani.it
Napoli-Hojlund, avanti tutta: c'è il sì da Manchester. E ADL aumenta l'offerta al danese - Let’s go, come si dice ormai ovunque, però muovendosi lentamente, perché il ritmo al mercato lo decidono troppi interessi diversi e non sempre convergenti. gazzetta.it scrive