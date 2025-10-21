Napoli ed Inter verso la terza giornata di Champions League

Per Napoli ed Inter due sfide dal sapore mitteleuropeo. Gli azzurri saranno impegnati contro i campioni d’Olanda del PSV Eindhoven, l’Inter giocherà in Belgio contro l’Union Saint Gilloise. Napoli, idea De Bruyne in attacco. Il Napoli verso la terza giornata di Champions. Un periodo non positivo per gli azzurri reduci dalla sconfitta di campionato contro il Torino. Conte ancora vive il dubbio McTominay, che verrà sciolto solo all’ultimo momento. L’allenatore potrebbe sorprendere con De Bruyne centravanti (al posto di Lucca) e Lang e Politano sugli esterni. Napoli, la probabile formazione. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli ed Inter verso la terza giornata di Champions League

