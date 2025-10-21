Napoli Di Lorenzo non si nasconde | l’annuncio a Sky fa tremare

Il Napoli esce dalla serata di Champions League con una sconfitta pesantissima sulle spalle. A metterci la faccia, nel post-partita, è stato Giovanni di Lorenzo. Il capitano azzurro ha parlato del momento e le sue parole hanno inevitabilmente preoccupato l’ambiente. Napoli, Di Lorenzo non ci gira intorno: “Siamo fragili”. A ‘Sky Sport’, Giovanni Di Lorenzo dopo il PSV ha dichiarato: “Abbiamo fatto una brutta figura: bisogna capire bene da cosa è dovuta e non lasciarla andare via. Dobbiamo farci tutto un bagno di umiltà. Abbiamo parlato un attimo negli spogliatoi, parleremo anche nei prossimi giorni perché c’è poco tempo tra una partita e l’altra, ma oggi tutto è andato storto” E poi ha aggiunto: “In questo momento siamo fragili: lo scorso anno avevo la sensazione di solidità, quest’anno abbiamo preso equilibrio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

