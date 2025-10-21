Napoli coppia di pusher arrestata a Scampia | in casa droga armi e una katana
NAPOLI, 21 OTTOBRE 2025 – Una katana giapponese lunga 81 centimetri, nascosta tra panetti di droga e contanti, è stata trovata dai Carabinieri di Scampia durante una perquisizione domiciliare che ha portato all’arresto di una coppia di coniugi, lui 29 anni, lei prossima ai 31. Nell’abitazione dei due, i militari hanno rinvenuto 10 panetti di hashish, 2 bustine di marijuana, 5.100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, una pistola priva di tappo rosso, un caricatore per Glock e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura degli stupefacenti. Tra gli oggetti sequestrati anche una katana, presumibilmente usata per tagliare la droga. 🔗 Leggi su Primacampania.it
