Napoli che figuraccia in Champions! Il Psv ne fa 6 L' Inter ne fa 4 all' Union
PSV-NAPOLI 6-2 MARCATORI: 31' pt McTominay, 35' pt Buongiorno aut., 38' pt Saibari; 9' e 35' st Man, 41' st McTominay, 42' st Pepi, 44' st Driouech. PSV EINDHOVEN (4-3-3): Kovar 6; Flamingo 6.5, Schouten 6.5, Gasiorowski 6 (1' st Obispo 6), Salah-Eddine 6 (40' st Dest sv); Saibari 7.5 (40' st Wanner sv), Mauro Junior 6.5, Veerman; Man 8, Til 6 (40' st Pepi 6.5), Perisic 6.5 (40' st Driouech 7). In. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il terzino ci mette la faccia dopo la figuraccia del Napoli
La figuraccia epocale del #Napoli a #Eindhoven è un segnale che la società non deve trascurare: possibile che nel giro di tre anni questa squadra abbia perso la sua identità, la sua capacità di controllare il gioco attraverso il palleggio la sua organizzazione
PSV: Piangi Sei Volte. Figuraccia clamorosa del Napoli: in Olanda finisce 6-2 - Una sconfitta clamorosa quella rimediata dal Napoli nella seconda giornata della League Phase di Champions League ... Da strettoweb.com
Psv Eindhoven-Napoli risultato 6-2: figuraccia degli azzurri, serata da incubo per Conte - Avanti con McTominay, il Napali viene travolto dagli olandesi: ora il cammino in Champions League si fa in salita ... Riporta corriere.it
Napoli, che tonfo in Olanda! Il Psv vince 6-2 - Figuraccia degli azzurri passati in vantaggio con McTominay (suo anche il secondo gol) ma poi rimontati e dominati dagli avversari. Secondo rainews.it