Napoli caos a Eindhoven | 180 tifosi azzurri arrestati | ‘Nessuna rissa ma volevano evitarla’

Notizieaudaci.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigilia di Psv-Napoli di Champions League ad alta tensione. Una maxi operazione di polizia ha scosso la vigilia della sfida di Champions League tra PSV Eindhoven e Napoli. Circa 180 tifosi azzurri sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhoven per violazione delle norme locali sugli assembramenti e per presunti comportamenti ritenuti potenzialmente pericolosi dalle autorità olandesi. Secondo i media locali l’operazione è scattata a Fuutlaan.  Secondo quanto riportato dall’ agenzia di stampa olandese ANP, la polizia ha precisato che non si sono verificati veri e propri scontri né risse, ma l’intervento è stato preventivo per evitare che la situazione degenerasse. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

napoli caos a eindhoven 180 tifosi azzurri arrestati 8216nessuna rissa ma volevano evitarla8217

© Notizieaudaci.it - Napoli, caos a Eindhoven: 180 tifosi azzurri arrestati: ‘Nessuna rissa, ma volevano evitarla’

Leggi anche questi approfondimenti

napoli caos eindhoven 180Napoli, arrestati 180 tifosi a Eindhoven: caos prima della sfida Champions con il Psv. La polizia: «Arrestati per impedire disordini» - Citando fonti di polizia locale, la stampa olandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven, secondo quanto riporta l'agenzia Algemeen Nederlands ... Segnala corriere.it

napoli caos eindhoven 180Napoli, arrestati 180 tifosi a Eindhoven: caos prima della sfida Champions con il Psv. La polizia: hanno causato disordini - Citando fonti di polizia locale, la stampa olandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven. Secondo msn.com

napoli caos eindhoven 180Napoli, fermati 180 tifosi a Eindhoven: "Per evitare disordini" - Secondo le forze dell'ordine era alto il rischio di scontri prima della partita di Champions. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Caos Eindhoven 180