Napoli caos a Eindhoven | 180 tifosi azzurri arrestati | ‘Nessuna rissa ma volevano evitarla’
Vigilia di Psv-Napoli di Champions League ad alta tensione. Una maxi operazione di polizia ha scosso la vigilia della sfida di Champions League tra PSV Eindhoven e Napoli. Circa 180 tifosi azzurri sono stati arrestati nella notte nel centro di Eindhoven per violazione delle norme locali sugli assembramenti e per presunti comportamenti ritenuti potenzialmente pericolosi dalle autorità olandesi. Secondo i media locali l’operazione è scattata a Fuutlaan. Secondo quanto riportato dall’ agenzia di stampa olandese ANP, la polizia ha precisato che non si sono verificati veri e propri scontri né risse, ma l’intervento è stato preventivo per evitare che la situazione degenerasse. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
