Napoli arrestati 180 tifosi a Eindhoven prima della sfida Champions con il Psv
Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati la sera di lunedì 20 ottobre nel centro di Eindhoven, in Olanda. A poche ore dal match di Champions con il Psv Eindhoven, la Polizia è intervenuta per evitare che provocassero disordini, dopo aver violato il regolamento comunale sugli assembramenti. Sono stati fermati anche quattro tifosi della squadra olandese. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, gli ultras sono stati inizialmente invitati senza esito a lasciare il centro città, per poi essere fermati per violazione del regolamento relativo agli assembramenti. Tutti e 180 sono stati trasferiti a bordo di 3 autobus nel commissariato di Mathildelaan, dove sono stati interrogati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
