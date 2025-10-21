Napoli accordo trovato | Largo Maradona riapre!

Negli ultimi giorni si è creata un’atmosfera di protesta riguardo la chiusura di Largo Maradona, uno dei luoghi iconici del tifo napoletano e del calcio nella città in cui  El Pibe de Oro  ha manifestato la miglior versione di sé. Ora, dopo giorni di protesta, il punto di interesse potrebbe tornare aperto a tutto il pubblico. Accordo tra comune e negozianti: Largo Maradona riapre. Come ripreso dall’edizione odierna de  Il Corriere del Mezzogiorno, la particolarità intorno a Largo Maradona, uno dei luoghi più suggestivi del tifo napoletano e per il turismo cittadino, riguarda lo status stesso del luogo in questione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

