Napoli accordo trovato | Largo Maradona riapre!

Negli ultimi giorni si è creata un’atmosfera di protesta riguardo la chiusura di Largo Maradona, uno dei luoghi iconici del tifo napoletano e del calcio nella città in cui El Pibe de Oro ha manifestato la miglior versione di sé. Ora, dopo giorni di protesta, il punto di interesse potrebbe tornare aperto a tutto il pubblico. Accordo tra comune e negozianti: Largo Maradona riapre. Come ripreso dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, la particolarità intorno a Largo Maradona, uno dei luoghi più suggestivi del tifo napoletano e per il turismo cittadino, riguarda lo status stesso del luogo in questione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, accordo trovato: Largo Maradona riapre!

