Na poesia e na jastemma | ecco il nuovo live show di Dario Sansone

Lifeandnews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo riscosso nel 2024, Dario Sansone, una delle voci più autentiche e rappresentative della nuova scena musicale napoletana, torna sul palco del Teatro Trianon Viviani in una data speciale. Sabato 25 Ottobre (ore 21), con il suo Ensemble, presenterà “Na poesia e na jastemma”, un live show che si conferma come un . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

na poesia e na jastemma ecco il nuovo live show di dario sansone

© Lifeandnews.it - “Na poesia e na jastemma”: ecco il nuovo live show di Dario Sansone

News recenti che potrebbero piacerti

Paulo Leminski, que colocou a poesia na lista de mais vendidos, é o autor homenageado da Flip 2025 - Quer se manter informado, ter acesso a mais de 60 colunistas e reportagens exclusivas? Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Na Poesia Na Jastemma