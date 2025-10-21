Na poesia e na jastemma | ecco il nuovo live show di Dario Sansone
Dopo il grande successo riscosso nel 2024, Dario Sansone, una delle voci più autentiche e rappresentative della nuova scena musicale napoletana, torna sul palco del Teatro Trianon Viviani in una data speciale. Sabato 25 Ottobre (ore 21), con il suo Ensemble, presenterà “Na poesia e na jastemma”, un live show che si conferma come un . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
