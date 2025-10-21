Myriam Sylla si racconta | Il Mondiale? La vittoria più bella chiuso un cerchio lungo sette anni

Dopo aver conquistato tutto quello che c'era da vincere nella pallavolo, Myriam Sylla si è seduta davanti ai microfoni di Gianluca Gazzoli per una lunga e intensa intervista al celebre podcast The BSMT. La campionessa nata a Palermo l'8 gennaio 1995 e cresciuta tra Valgreghentino e Olginate ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

I Mondiali che hanno chiuso un cerchio, una collezione di medaglie, Velasco, la forza delle donne: Myriam Sylla parla di sé e di tutto questo, in un'intervista da non perdere.

Miriam Sylla: “Mia mamma è morta quando volevo farle il regalo più grande che meritava, una casa” - La campionessa mondiale di pallavolo si racconta senza filtri: "Devo tutto ai miei genitori, sono diventata giocatrice perché col mio lavoro potevo ... Come scrive fanpage.it

Miriam Sylla chiude il cerchio: "Mia madre, la pallavolo, la medaglia d'oro, ora tutto è perfetto" - La campionessa azzurra si racconta: "Quest'estate per la prima volta mi sono detta brava, ho raggiunto tutti i traguardi che volevo. Riporta corrieredellosport.it

Myriam Sylla e il rituale in stanza con Alessia Orro: “Con l’incenso, direi che l’ho fatto bene” - Myriam Sylla racconta scherzando di aver messo in atto pratiche non strettamente pallavolistiche per propiziare la vittoria dell’Italvolley femminile ai Mondiali: “Facevo la sciamana, direi che il ... Lo riporta fanpage.it