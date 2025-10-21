Myriam Sylla non ha giocato la terza partita in Turchia ora il big match col Vakif di Guidetti

Myriam Sylla non è scesa in campo in occasione della terza giornata della Sultalar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Dopo aver messo a segno 17 punti al suo debutto in terra anatolica contro l’Aydin Buyuksehir ed essere andata a referto con 13 punti contro il Kuzeyboru, la schiacciatrice è stata tenuta a riposo da coach Massimo Barbolini. Turnover per il Galatasaray Istanbul, che ha sconfitto l’Ilkbank con un secco 3-0 (25-12; 25-16; 25-16) di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu. Le giallorosse hanno infilato il terzo successo consecutivo e si sono portate in solitaria al comando della classifica generale, in attesa delle risposte del VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti e del Fenerbahce Istanbul allenato da Marcello Abbondanza (e con Alessia Orro in cabina di regia), attese domani rispettivamente dal big match contro l’Eczacibasi Istanbul e dal modesto Zeren Spor. 🔗 Leggi su Oasport.it

