Mutui in Italia domina il tasso fisso Milano prima città per importi richiesti

Quifinanza.it | 21 ott 2025

Il mercato dei mutui in Italia continua a mostrare una forte preferenza per il tasso fisso. Secondo l’ Osservatorio MutuiOnline.it, nel terzo trimestre del 2025 oltre il 90% dei consumatori ha scelto la sicurezza di una rata stabile, nonostante il calo dei tassi variabili. In un contesto di sostanziale stabilità dei tassi d’interesse, la prudenza resta la parola d’ordine per la maggior parte delle famiglie italiane. A Bari, ad esempio, il 95,3% dei mutuatari ha optato per il tasso fisso, seguito da Genova (94,8%) e da Napoli e Palermo (94,4%). Solo in poche città si osserva un maggiore interesse per il tasso variabile: Trieste è in testa con il 6,8% delle richieste, seguita da Firenze (6,4%) e Trento (6,3%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

