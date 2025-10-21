Mutui in Italia domina il tasso fisso Milano prima città per importi richiesti
Il mercato dei mutui in Italia continua a mostrare una forte preferenza per il tasso fisso. Secondo l’ Osservatorio MutuiOnline.it, nel terzo trimestre del 2025 oltre il 90% dei consumatori ha scelto la sicurezza di una rata stabile, nonostante il calo dei tassi variabili. In un contesto di sostanziale stabilità dei tassi d’interesse, la prudenza resta la parola d’ordine per la maggior parte delle famiglie italiane. A Bari, ad esempio, il 95,3% dei mutuatari ha optato per il tasso fisso, seguito da Genova (94,8%) e da Napoli e Palermo (94,4%). Solo in poche città si osserva un maggiore interesse per il tasso variabile: Trieste è in testa con il 6,8% delle richieste, seguita da Firenze (6,4%) e Trento (6,3%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Una volta, il mutuo cambiava ogni anno. Per decenni, in Italia i mutui per la prima casa erano quasi esclusivamente a tasso variabile. Questa scelta permetteva di iniziare con una rata più bassa, confidando in tassi stabili o in diminuzione legati all'Euribor e all - facebook.com Vai su Facebook
MUTUI E CONTI CORRENTI, SILEONI IN DIRETTA SU RADIO RAI UNO. A Sportello Italia il segretario generale Fabi ha parlato di remunerazione dei depositi della clientela e degli interessi praticati dalle banche sui prestiti per la casa https://fabi.it/2025/10/20/ - X Vai su X
Mutui 2025: il tasso fisso domina in Italia, con oltre il 90% delle preferenze nelle grandi città - Nel terzo trimestre del 2025, i mutui a tasso fisso continuano a dominare nelle principali città italiane, con oltre il 90% delle richieste in tutte le aree analizzate. Lo riporta finanza.repubblica.it
Mutui, ritorna il tasso variabile: ecco perché può convenire - Il mercato dei mutui cambia volto: il tasso variabile torna protagonista grazie alle politiche della BCE e apre nuove occasioni di risparmio. Riporta finanza.com
Mutui, con il variabile solo 30 euro in meno al mese: ecco perché gli italiani scelgono il fisso - A Bari le richieste per la rata costante superano il 95%, ma la situazione è diffusa lungo tutto lo stivale. Segnala repubblica.it