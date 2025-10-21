Musetti-Tsitsipas | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 21 ottobre, il greco Stefanos Tsitsipas – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell'Atp 500 di Vienna. Musetti è reduce dalla sconfitta ai quarti di Bruxelles contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, arrivata in tre set, e va a . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondisci con queste news

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 21-10 VIENNA Ore 17:30 Musetti vs Tsitsipas GUANGZHOU Ore 10:45 doppio Bolelli-Vavassori Vs Heverlag-Lumsden BREST (Francia) Ore 12:30 Zeppieri vs Djerre Ore 12:30 Passaro vs Faria Ore 16:3 Vai su Facebook

Musetti vs Tsitipas domani @ErsteBankOpen non prima delle 17.30. È un primo turno non banale e importantissimo per Lorenzo in ottica Finals. #Musetti #Tsitsipas - X Vai su X

Musetti-Tsitsipas oggi all’Atp Vienna 2025: orario, precedenti, dove vederla in tv, pronostici - Tsitsipas oggi all’Atp Vienna 2025: orario, precedenti, dove vederla in tv, pronostici proviene da LaPresse Il primo turno dell’ ATP 500 di Vienna 2025 mette di fronte Lorenzo ... Riporta msn.com

Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas al Vienna Open 2025: programma, quando gioca e dove vedere la partita · Tennis ATP - Quando gioca, orario, precedenti e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Secondo olympics.com

Dove vedere in tv Musetti-Tsitsipas oggi, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Il primo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, proseguirà domani, martedì 21 ottobre, ... Lo riporta oasport.it