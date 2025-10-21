Musetti-Tsitsipas oggi all’Atp Vienna 2025 | orario precedenti dove vederla in tv pronostici

Il primo turno dell’ ATP 500 di Vienna 2025 mette di fronte Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas in uno scontro di altissimo livello sul cemento indoor austriaco. L’azzurro, numero 8 del mondo nel ranking Atp e quarta testa di serie del torneo, scende in campo con l’obiettivo cruciale di difendere la sua posizione nella Race verso le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. Attualmente l’azzurro è all’ottavo posto in questa classifica (che conta solo i risultati dell’anno solare 2025) con 3.485 punti, solo 340 in più rispetto al diretto rivale Felix Auger-Aliassime. Ogni partita, dunque, può essere potenzialmente un passo fondamentale nel suo cammino verso la qualificazione matematica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

