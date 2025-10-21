Musetti si gioca le Finals Atp | test decisivo a Vienna l’azzurro rischia grosso
Il tennista italiano Lorenzo Musetti è chiamato a fare risultato e mettere in scena una buona prova nel torneo Atp di Vienna. In attesa di Jannik Sinner che farà il suo debutto domani oggi è il giorno del debutto a Vienna del tennista italiano Lorenzo Musetti. L’azzurro è chiamato ad un test molto importante, il match contro il greco Stefanos Tsitsipas, reduce anch’egli dall’esibizione al Six Kings Slam di Riad. Musetti è assolutamente in corsa per la qualificazione alle Atp Finals di Torino e l’Italia per la sua prima volta nella storia potrebbe avere addirittura due tennisti italiani nelle Finals di fine anno. 🔗 Leggi su Sportface.it
