Musetti parte bene a Vienna Bella vittoria con Medjedovic all’esordio

Comincia nel migliore dei modi il cammino di Lorenzo Musetti nell’ATP 500 di Vienna. Il tennista toscano ha sconfitto al primo turno il serbo Hamad Medjedovic, che è entrato in tabellone come lucky loser, vista la rinuncia improvvisa di Stefanos Tstisipas, che sarebbe dovuto essere l’avversario del toscano. Musetti si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Davvero benissimo Musetti con la prima di servizio, visto che ha vinto 23 dei 25 punti giocati con questo colpo. Per l’azzurro ci sono stati anche 7 ace e ha concluso poi con 20 vincenti contro i 16 del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it

