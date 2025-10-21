Musetti parte bene a Vienna | batte Medjedovic e tiene lontano Aliassime

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo vince 6-4 6-3 e con 3535 nella Race lascia dietro il canadese (3145) nella corsa alle Finals di Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

musetti parte bene a vienna batte medjedovic e tiene lontano aliassime

© Gazzetta.it - Musetti parte bene a Vienna: batte Medjedovic e tiene lontano Aliassime

Scopri altri approfondimenti

musetti parte bene viennaMusetti parte bene a Vienna: batte Medjedovic e tiene lontano Aliassime - 3 e con 3535 nella Race lascia dietro il canadese (3145) nella corsa alle Finals di Torino ... gazzetta.it scrive

Musetti parte bene a Vienna. Bella vittoria con Medjedovic all’esordio - Comincia nel migliore dei modi il cammino di Lorenzo Musetti nell'ATP 500 di Vienna. Come scrive oasport.it

musetti parte bene viennaATP ViennaMusetti supera il lucky loser Medjedovic grazie ad un’ottima prestazione - Il numero 2 d’Italia sconfigge il serbo senza particolari problemi e approda al secondo turno nella capitale austriaca, dove affronterà l’argentino Etcheverry Lorenzo Musetti ha superato brillantement ... tennisitaliano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Musetti Parte Bene Vienna