Musetti esordio vincente a Vienna | Medjedovic battuto in due set
(Adnkronos) – Buona la prima per Lorenzo Musetti nell'Atp di Vienna. Oggi, martedì 21 ottobre, l'azzurro, dopo il forfait di Stefanos Tsitsipas ha superato il primo ostacolo battendo Hamad Medjedovic, ripescato come lucky loser. Il carrarino, numero 8 del mondo e numero quattro del seeding, si è imposto in due set con il punteggio di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
