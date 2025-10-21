Muscoli indolenziti dopo l' allenamento | meglio fermarsi o continuare?

Allenarsi con i muscoli doloranti non fa male, ma forza e prestazioni potrebbero calare. E l'equilibrio ne risente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Muscoli indolenziti dopo l'allenamento: meglio fermarsi o continuare?

